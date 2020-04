Il Prof. continua a dare il meglio di sé, e in Europa addirittura lo copiano!

C’era una volta – o meglio, c’è adesso – un personaggio eccezionale: si chiama Giuseppe Conte (Giuseppi per gli amici, dato lo strabiliante numero di cose che fa, quasi non fosse un uomo solo ma avesse la creatività e l’inventiva di due insieme). Sguardo di lince, camicia sempre impeccabile e fare azzimato, dopo aver con opinato successo risolto i garbugli dei suoi clienti e i dubbi dei propri studenti, da avvocato cattedratico il nostro è diventato cattedratico e basta, incollato sulla poltrona più alta da cui però continua a elargire massime salvifiche.



Ed, evidentemente, a fare lezione…, se è vero che i suoi omologhi europei già gli hanno domandato ammaliati copia del suo prossimo decreto. Avete proprio capito bene: in Europa ci copiano! Sì: povere menti ottuse, forse isterilite dai rigori del clima continentale, esse guardano a Chigi come a una poderosa fucina di idee, capace di sprigionare una “potenza di fuoco mai vista nella Storia” e di tenere sistematicamente appiccicati alla tv milioni e milioni di Italiani, più interessati alle novità dell’ultimo modello di autocertificazione che non agli spaghetti fumanti nel piatto.



In effetti il Presidente del Consiglio ci sa proprio fare, sebbene la sua pudica modestia lo abbia più volte portato a dichiararsi certo bravo, ma non un fenomeno. E quella di ieri sera è stata l’eccezione che conferma la regola: quarantacinque minuti di conferenza stampa, cioè ben duemilasettecento secondi di cardiopalmo (in pratica il numero di pagine in cui si articolano i fruibilissimi provvedimenti del Conte), condotti in modo egregio da un lottatore nato. Così abile dall’essere solito salire sul ring da solo, non per paura di perdere bensì allo scopo di evitare una figura burina al malcapitato avversario.



E bisogna essere davvero dotati per resistere così tanto davanti alle telecamere, senza dare i numeri… Infatti i numeri della manovra il buon Giuseppi ha continuato a non darli, rimandando al futuro prossimo venturo le evidentemente noiose comunicazioni su cifre e procedure per accedere agli aiuti. Che i Cittadini continuino ancora un po’ a rosolarsi nell’incertezza: così la sorpresa del MES al fondo del tunnel risulterà più attesa e digeribile (Di Maio, da pragmatico statista qual è, ha già messo da parte la bile e aperto alla possibilità di far entrare la Troika in casa).



L’importante – e su questo l’oratore indulge ripetendo il termine per ben tre volte – è non cadere nella tentazione del “party”: come se gli Italiani smaniassero dal desiderio di pasteggiare, e non da quello di provare a ritirar su le serrande di negozi, uffici e botteghe, lasciate arrugginire da uno Stato incapace di lubrificarle con un minimo di liquidità.

Tant’è, Conte ha fatto bene a sconsigliare le bisbocce, benché casalinghe. In fondo che cosa c’è da festeggiare? Gli Italiani sono un popolo troppo serio per gongolarsi nelle promesse rutilanti: a noi basterebbe la possibilità di lavorare, con un deciso arretramento dello Stato in termini di fiscalità vessatoria e una bella sforbiciata alla burocrazia.



Preferiamo un giorno da leoni piuttosto che cento da pecora. Ah sì, forse gli unici a festeggiare in cuor loro sono gli asini: promossi e ammessi a un esame di maturità farsa, a reti unificate, il cui contenuto sarà più o meno uguale a quello degli show di Conte. “Sempre più stranissimo”, direbbe Alice nel Paese delle Meraviglie. Ma questa, appunto, è un’altra favola!