Pubblica un fotomontaggio di Conte arrestato, l'opposizione gli salta addosso

E' polemica per un fotomontaggio che gira da alcuni giorni sui social, e che mostra il premier Conte arrestato dai carabinieri (con sotto la scritta "Fase 3"), dopo che anche l'assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina (Fdi) lo ha pubblicato sulla pagina personale di Facebook.



L'immagine è stata rimossa dal politico siciliano, dopo che come prevedibile esponenti della Maggioranza di Governo gli sono saltati addosso. "Si stanno alzando polemiche dai soliti noti per una vignetta ironica che ho postato ieri sul Premier Conte. E' ovvio che la satira in questo paese, almeno fino a questo momento, è consentita. Non vi è alcuna offesa per nessuno ma un semplice modo per sdrammatizzare le ulteriori condizioni cui ci costringe il Governo nazionale", ha commentato Messina.



Che, di fronte alla canea sollevata dai politici pro-Premier, ha anche aggiunto, pubblicando un video in cui Paola Taverna attaccava il Pd: "Vorrei ricordare cosa diceva il Vice Presidente del Senato dei 5 stelle poco tempo fa. E queste si che sono cose di cui doversi vergognare. Non per un post ironico". Ovviamente quando i vari Crozza, Littizzetto e compagnia cantante buttan fango sul Centrodestra è tutto lecito. Del resto si sa, loro sono comici e tutto è permesso. Anche quando fanno politica...