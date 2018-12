Putin testa un'arma nucleare ipersonica

Il presidente russo Vladimir Putin ha presenziato ieri personalmente al test, coronato da successo, della nuova arma nucleare a "planata ipersonica" dalla sala di controllo del ministero della difesa. Lo dice il Cremlino.



L'Avangard, lanciato con un missile vettore intercontinentale, è in grado di trasportare una testata atomica e di planare come un aliante a grande altitudine, slittando sugli strati più densi dell'atmosfera a Mach 20 (20 volte la velocità del suono) per poi colpire obiettivi lontani senza essere intercettata dai sistemi antimissile Nato.