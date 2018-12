Taiwan, scomparsi 152 finti turisti dal Vietnam. Erano immigrati clandestini

Le autorità di Taiwan stanno cercando 152 vietnamiti entrati la scorsa settimana con un visto turistico prima di scomparire nel nulla. Il gruppo era arrivato tra il 21 e il 23 dicembre nella città meridionale di Kaohsiung. Lo rende noto la Bbc.



I media locali ipotizzano che i turisti siano arrivati a Taiwan per lavorare illegalmente. L'Agenzia nazionale per l'immigrazione ha annunciato di aver creato una task force per indagare sui turisti e "il gruppo che gli sta dietro". Se arrestati, i vietnamiti saranno espulsi con divieto di ingresso nell'isola tra i tre e i cinque anni.