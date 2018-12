Milano, ambulante abusivo aggredisce i vigili

Gli agenti dell'unità Antiabusivismo della Polizia Locale di Milano hanno arrestato ieri un senegalese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo averlo fermato perché in via Dante vendeva borse con marchio contraffatto. Ha reagito con pugni, calci e morsi ed è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico ufficiale.



Uno di loro ha riportato 15 giorni di prognosi. Gli agenti erano in servizio sull'asse commerciale Duomo-Castello Sforzesco e nel corso della giornata avevano già fatto diversi sequestri soprattutto vicino al castello e piazza Cairoli. Si erano poi spostati in via Dante dove era segnalata la presenza di diversi venditori abusivi.



Ed è nel corso di uno di questi interventi in via San Prospero, angolo via Dante, che sono stati aggrediti dal senegalese, di 33 anni con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, con pugni, calci e morsi. Da qui l'arresto.