Manovra, la Chiesa deve pagar le tasse. E s'incazza

"Il raddoppio dell'Ires non è un dono, ma una provocazione. Il nostro Paese sta vivendo un momento difficile, ma non mi sarei aspettato di vedere colpito il volontariato e tutto ciò che rappresenta: si tratta di migliaia di istituzioni senza fini di lucro, che coprono uno spettro enorme di bisogni ed esigenze, da quelle ambientali a quelle sanitarie, da quelle di supporto alla coesione sociale e di contrasto alla povertà a quelle ricreative, culturali ed educative".



Lo dice il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, a Repubblica commentando la cancellazione dello sconto del 50% sull'Ires, l'imposta dei redditi sulle società, per gli enti non commerciali, tra cui organizzazioni non profit (che però di soldi in donazioni ne beccano a palate, senza pagare un euro di tassa).



"La storia italiana è stata tormentata, ma se c'è una cosa che ha riscattato tante cattiverie e miserie è il sentimento morale di partecipazione popolare alle difficoltà e alle disgrazie della gente. Partecipazione generosa e concreta, creativa e competente. Attenzione: non siamo davanti a un problema dei cattolici o per i cattolici, ma dell'umanità del nostro popolo, quindi di dignità e rispetto per chi ha sempre operato con abnegazione ed ha contribuito a tenere in piedi il nostro Paese", aggiunge.