A vedere agnelli ovunque si rischia di fare una brutta fine

Esopo ce lo insegna con la favola del lupo e dell'agnello; Plauto con il brocardo latino “Homo Homini Lupus”; Dante e Machiavelli ci spiegano che senza uno Stato forte a proteggerci, il Singolo resta preda dell'animalità e della barbarie di altri singoli (o di interi popoli) ben meno miti di lui.





Ebbene, dopo tanta antica saggezza, si è scatenata la follia: dal dopoguerra sino ai nostri giorni, fra antifascismi d’accatto, fricchettonerie sessantottine e mantra globalisti, l’Homo Occidentalis sembra essersi voluto dilettare solo nell’arte del prenderlo nel culo.





Una sorta di “ideologia del rincoglionimento” della quale a fare le spese sono spesso i suoi stessi sacerdoti: già, perché credere che dei predoni del deserto possano essere accoglienti quanto gli abitanti di una valle tirolese o del più sperduto villaggio del Peloponneso, inquanto atto di fede, è un qualcosa che non troverà riscontri storici, sociologici empirici o statistici, rimanendo pura credenza totemica. Il che andrebbe andrebbe anche bene, se non avesse controindicazioni mortifere, come dimostra il caso delle due ragazze scandinave stuprate e massacrate in Marocco da gente di passaggio mentre si aggiravano per la desolazione del monte Atlante con la medesima disinvoltura che andrebbe riservata ad un trekking sul Monte Bianco. O i casi delle varie “crocerossine del mondo” rapite a destra e a manca da quei maiali che esse stesse provavano ad accudire (con evidenti, scarsi risultati); e persino quello del giornalista italiano freddato dai terroristi islamici a Strasburgo, che era noto per le sue posizioni globaliste e immigrazioniste.



Per queste persone, probabilmente use a parlare alle piante e agli insetti come San Francesco, illudendosi di individuare ovunque e in chiunque ciò che, invece, è esclusivo appannaggio di evoluzioni culturali e giuridiche specifiche, ogni sassaia del mondo vale quanto il porfido d’un capitello corinzio; ma non sono le pietre che fanno gli habitat di un determinato luogo del pianeta, bensì le culture e i livelli di civilizzazione raggiunti dagli uomini che vi camminano sopra. E credere che gli uomini “siano tutti uguali”, oltre che un abominio dell’intelligenza, è un’offesa a Madre natura che ha impiegato millenni per differenziarli.





Smettetela di ficcare le vostre teste fra le fauci di leoni, coccodrilli e ippopotami; e se proprio amate gli animali, fatevi un cane. Possibilmente da guardia.