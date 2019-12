L'ultima dei compagni: la partita "Diamo un calcio a Salvini"

" Far giocare a bambini di 11 anni una partita intitolata ‘Diamo un calcio a Salvini’ non è una bravata ma un incitamento all’odio. Adesso mi auguro che ci sia una federazione sportiva, quella competente territorialmente, che intervenga sanzionando i dirigenti responsabili di questa vergogna nell’unico modo possibile: con la radiazione. Perché lo sport giovanile serve per formare, per educare, con valori come il rispetto dell’avversario, non per inculcare odio verso un politico".



"Giù le mani dai bambini! La politica si fa altrove, non sulla pelle di bimbi innocenti. Ad ogni modo attendo un immediato intervento degli organi sportivi preposti, intanto valuterò se ci siano gli estremi per una denuncia verso questi allenatori e dirigenti che hanno precise responsabilità e doveri verso questi minori affidati a loro affidati". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.