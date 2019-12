Quell'attacco militare di Erdogan in Libia

"Il dittatore turco Erdogan annuncia per gennaio, dopo un voto farsa del parlamento di Ankara, un intervento armato della Turchia in Libia dopo aver ricevuto una richiesta del presidente libico Serraj, per contrastare le truppe del generale Haftar". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Dopo aver invaso il Nord della Siria, causando centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati, ora Erdogan si prepara a invadere la Libia per controllare militarmente il Mediterraneo. Nessuno a Parigi o Berlino o Bruxelles dice nulla? L’Europa si attivi e fermi Erdogan finché è ancora in tempo…", conclude.