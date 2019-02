La radio canta l’Italia. Arriva il Sì della Siae

Oggi in media il 20% della musica che suona nelle nostre radio è italiana, il resto è lasciato ai repertori stranieri. E delle radio più grandi, solo quattro rispetterebbero il minimo sindacale pensato da Alessandro Morelli (Lega), che richiederebbe una quota obbligatoria omogenea durante le 24 ore di trasmissione, per il 33% dei brani suonati, prodotti ed incisi in Italia.



Non solo, l’altro paletto sarebbe quello di riservare un 10% della medesima quota, agli artisti emergenti ed alle etichette minori. Una maniera per coltivare i nostri giovani talenti, supportarli, e fare sentire lo Stato vicino alla promozione culturale della nostra Patria, anche dal punto di vista canoro. Proposta rinvigorita dopo il Festival di Sanremo, ha scatenato le solite polemiche verso la cosiddetta “radio sovranista”, come se questo non fosse un patrimonio da valorizzare. Evidentemente per le opposizioni Max Pezzali suona come una danza di Regime.



Tuttavia a sostegno della battaglia si è schierato l’amatissimo e notissimo paroliere Mogol, che ci ha incantato con i pezzi immortali di Lucio Battisti, e mezzo repertorio della storia di questo Paese. In qualità di Presidente della SIAE, ha vergato una lettera a tutti gli associati affinché sostengano e diffondano il verbo made in Italy.



Si legge nella missiva: "In base ai nostri dati medi di ripartizione dei diritti d’autore, relativi al periodo 2010-2017, su dieci stazioni radiofoniche soltanto quattro rispetterebbero la soglia del 33 per cento della proposta di legge dell'onorevole Morelli. Tale iniziativa avrebbe dunque un impatto positivo sul mercato radiofonico italiano, generando maggiori introiti in diritti d'autore e in diritti connessi e contribuendo ad aumentare la quantità di musica prodotta in Italia. Come sapete, promuovere la musica italiana significa infatti sostenere l'industria culturale del nostro Paese e quindi le tante persone che ci lavorano".

Ora che il là è stato dato, chissà come suonerà il dibattito.