Il Papa: "Basta rubare il futuro ai giovani"

L'invito ai giovani a disconnettersi dai social per vivere la vita reale e per avere un incontro d'amore con Dio. Ma anche l'appello agli adulti perché la smettano di criticare le nuove generazioni continuando a privarli del futuro. Al Campo San Juan Pablo II di Panama sono arrivati in 600mila per vivere con Papa Francesco la veglia della Giornata Mondiale della Gioventù.



"Com'è facile criticare i giovani e passare il tempo mormorando, se li priviamo di opportunità lavorative, educative e comunitarie a cui aggrapparsi e sognare il futuro!": così il Papa si rivolge soprattutto agli adulti parlando dei "quattro 'senza' per cui la nostra vita resta senza radici e si secca: senza lavoro, senza istruzione, senza comunità, senza famiglia".



"Questi quattro 'senza' uccidono". Il Papa, che più volte ha ammesso di non avere neanche il telefonino, di non sapere inviare mail e di non frequentare i social, ha scelto di parlare ai giovani con il loro linguaggio, definendo Maria la 'inflencer' di Dio.