Iscritta Cgil augura la morte a Salvini. La Lega: "Espelletela"

"Ben conoscendo le fake news che girano in rete utilizzo il condizionale ma se davvero appartiene alla signora Isabella Zani il messaggio su Twitter in cui augura la morte a Matteo Salvini allora chiedo alla Polizia Postale di intervenire per verificare se ci siano gli estremi di un reato penale e al neo segretario della Cgil, Maurizio Landini, di espellere subito dal suo sindacati questa signora che risulta essere una loro scritta". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato .



"Non voglio che si dimetta. Non voglio che perda l’incarico. Non voglio che finisca in galera. Io lo voglio morto", avrebbe scritto la Zani secondo quanto riportano diversi media. Il post sarebbe stato pubblicato il 24 gennaio, come si vede nell'immagine, ma essendo l'account della Zani privato non è possibile verificare se compare ancora oppure no sul suo profilo. "La “signora” Zani, fondatrice del sindacato traduttori editoriali nella Cgil, scrive che mi vuole ‘MORTO’. Chiamate un medico per questa tizia! E poi il cattivo sarei io…", replica Salvini.