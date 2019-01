Sorpresa: in Lombardia arrivano i rifiuti (illegali) della camorra

"L'allarme lanciato questa mattina dal procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, nell'intervento all'inaugurazione dell'Anno giudiziario, sull'ipotesi di un'unica regia criminale dietro ai troppi incendi dolosi di capannoni abusivi o siti abusivi utilizzati per lo smaltimento di rifiuti clandestinamente giunti dalla Campania, conferma come l'area metropolitana di Milano e la provincia di Pavia si stiano trasformando pericolosamente in una nuova Terra dei Fuochi, come denunciamo da tempo, anche con interrogazioni parlamentari, a fronte di questa inquietante escalation di incendi dolosi nei depositi di stoccaggio o in discariche tra l'hinterland milanese e il pavese".



"Le parole del procuratore generale confermano che occorrono ancora più uomini e mezzi per pattugliare i territori lombardi e che occorre ancora maggiore attenzione delle Prefetture e delle Procure, che peraltro da tempo stanno ben operando ottenendo buon risultati in termini di areresti, sulle attività illecite di smaltimento dei rifiuti, un nuovo business malavitoso purtroppo in espansione in Lombardia". Lo afferma l’on. Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega.