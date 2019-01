Ogni vero Italiano è anche istriano, dalmata e giuliano...

Stasera a Valmadrera, in provincia di Lecco, andrà in scena “Esodo”, l’opera teatrale di Simone Cristicchi dedicata alla drammatica vicenda degli esuli istriani, giuliani, dalmati e fiumani successiva alla seconda guerra mondiale.





Esodo è un racconto per voce, parole ed immagini, condotto dal noto cantautore che trae diversi spunti dal suo precedente spettacolo magistrale “Magazzino 18”. Il grande successo riscosso da quest’opera nella tournée che è durata diversi anni ed ha inciso a fondo nella coscienza sociale italiana, ha fatto riaffiorare una memoria (a tratti) rimossa. Parliamo della sciagura delle foibe e dell’esodo di massa di migliaia di nostri connazionali che, dopo il trattato di pace del 1947, dovettero lasciare vasti territori dell’Istria e della fascia della costiera adriatica nella quale vivevano da secoli, vedendo negata così la loro "piccola patria". Magazzino 18, presentato per la prima volta nei palcoscenici italiani nel 2013, è stato per ben due volte miglior spettacolo delle stagioni ERT secondo il giudizio del pubblico.





Ricordiamo anche che Simone Cristicchi è stato incluso di recente fra i 24 "big" del prossimo Festival della canzone italiana, in programma a Sanremo dal 5 al 9 febbraio, partecipando con una canzone dal titolo Abbi cura di me.

L'appuntamento stasera con Esodo è al Cinema-teatro Artesfera di Valmadrera, in via dell'Incoronata 8, con inizio dello spettacolo alle ore 21 (prezzo d’ingresso: 18 €).