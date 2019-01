IL SOTTOSEGRETARIO STEFANO CANDIANI,DOMANI SARA' IN PROVINCIA DI MESSINA

Sara' una giornata lunga ed intensa per Stefano Candiani,in mattinata visitera' il comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina in via Salandra,poi il distaccamento di Milazzo,poi una breve sosta per il pranzo e nel pomeriggio sara' nel salone delle Bandiere al comune di Messina(Palazzo Zanca).Sara' un incontro con i militanti della provincia e della citta',naturalmente sara' accompagnato da Fabio Cantarella Responsabile regionale enti locali della Lega e assessore al comune di Catania.