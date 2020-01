Video su illegalità in quartiere in mano agli immigrati, archiviazione per Candiani e Cantarella

Si erano "permessi" di documentare con un video in diretta sui social quello che era sotto gli occhi di tutti, a due passi dalla movida cittadina: l'illegalità diffusa all'interno di San Berillo, un quartiere catanese ormai abitato esclusivamente da extracomunitari. Una zona nota alle cronache per i blitz antidroga delle forze dell'ordine. Per questo motivo il senatore Stefano Candiani, ai tempi sottosegretario all'Interno, e l'assessore catanese alla Sicurezza Fabio Cantarella erano stati denunciati dalla sinistra per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di istigazione razziale, etnica e religiosi.





Incredibile ma vero, un fascicolo aperto e un'inchiesta protrattasi per un anno e mezzo a carico dei due esponenti della Lega per i quali adesso la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione perché "il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato". Il magistrato ha invece stralciato la posizione di quattordici indagati per lo stesso reato tra coloro che hanno commentato da diverse città italiane il video con frasi, queste sì da censurare, che nulla centravano con l'attività amministrativa dei due esponenti della Lega volta a denunciare l'illegalità e il degrado del quartiere.





"Nel nostro video - ha commentato l'assessore leghista Fabio Cantarella - non c'era alcuna istigazione né parole di odio, ma c'era la rappresentazione plastica di quello che vedevamo e che era sotto gli occhi di tutti: un quartiere a rischio illegalità diffusa. Giusto invece procedere contro chi ha postato commenti odiosi e che istigano al razzismo. E' una decisione che condividiamo".