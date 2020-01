L'Emilia resta rossa, la Calabria va al centrodestra

L'Emilia Romagna resta rossa, con Stefano Bonaccini che si attesta al 51,6%, contro il 43,7% della sua sfidante Lucia Borgonzoni. Crollo dei Cinquestelle, al 3,5%. La Lega si conferma comunque primo partito di Centrodestra in quella che è sempre stata un'inespugnabile roccaforte rossa. Gongolano i giornali di Sinistra.



Partita diametralmente opposta in Calabria, dove la forzista Jole Santelli trionfa con il 55,43% e diventa la prima Governatrice donna della regione. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma al 30,19%. Ed il voto dimostra che, almeno al Sud, l'alleanza di Centrodestra funziona, anche se per qualcuno erta un risultato scontato, visto il poco credito acquistato dalla Sinistra negli ultimi anni.



"Oggi Salvini ha perso le elezioni", ha tuonato Zingaretti. pronta la replica del leader leghista: "Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un'emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita. Parto dall'unico dato certo, che mi riempie di orgoglio, che è quello della Calabria: per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti. Sono felicissimo di essere stato più volte in Calabria, ci tornerò per mantenere gli impegni presi".