Brescia, consiglieri regionali vistano il termovalorizzatore

“Una visita importante ad un impianto d’eccellenza”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, membro della Commissione Ambiente, commenta la visita di questa mattina della VI Commissione Ambiente e Protezione civile di Regione Lombardia al termovalorizzatore di Brescia. “ Il termovalorizzatore di Brescia rappresenta da anni una delle strutture più moderne e all’avanguardia d’Europa, un esempio da imitare in tutto il resto del Paese, in particolare in certe zone dove la politica e la cattiva informazione hanno paralizzato il processo decisionale, portando alle ben note crisi dei rifiuti”.



“Per come stanno le cose oggi la termovalorizzazione dei rifiuti rappresenta l’unica alternativa valida e concreta al modello delle discariche, molto più inquinanti e pericolose, che divorano intere porzioni del territorio in maniera irrimediabile. Diciamo no a soluzioni ideologiche, proposte da chi crede che basti mettere la polvere sotto il tappeto, o peggio vendere rifilare i rifiuti all’estero a prezzi esorbitanti”, conclude Ceruti.