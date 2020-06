Coronavirus, l'Oms: "Si sta comportando come la Spagnola". Si incazza Forza Italia

L'epidemia Covid "si sta comportando come avevamo ipotizzato" e "il paragone è con Spagnola che si comportò esattamente come il Covid: andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata". Così Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), durante Agorà, su Rai 3, rispondendo in merito alla lettera di esperti che hanno parlato di "emergenza finita".



"Basta terrorizzare i cittadini con messaggi apocalittici. Paragonare il Covid alla Spagnola, ricordando il 'feroce' ritorno autunnale di quest'ultima e i 50 milioni di morti senza argomentare ed evidenziare gli enormi sviluppi della scienza medica e dei sistemi sanitari è irresponsabile. E peggio è se a farlo non è una persona qualunque sui social, ma un uomo di scienza e rappresentante delle istituzioni come il dottor Guerra". Lo afferma il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.



"Tra mandare messaggi eccessivamente distensivi e terrorizzare le persone -aggiunge- c'è una via di mezzo: informare le persone in modo equilibrato e trasparente. Il virus Sars-Cov-2 non è ancora stato sconfitto, ma non vorremmo che prendesse il sopravvento il virus della paura".