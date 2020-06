Migranti, Ceccardi: "Incontrerò i parrocchiani di don Biancalani"

"La prossima settimana andro' a Vicofaro a incontrare i parrocchiani, i parrocchiani che vogliono riappropriarsi della propria chiesa. Non si puo' trasformare una chiesa in un centro migranti, in un centro di spaccio. Una chiesa e' non e' solamente proprieta' del signor Biancalani. Io penso che sia un patrimonio di tutti i suoi parrocchiani e se i parrocchiani abbandonano la chiesa perche' li' dentro ormai ci sono tutte le fedi del mondo tranne quella cattolica, io credo che sia un problema". Lo ha detto la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, parlando della parrocchia nel Pistoiese il cui parroco, don Biancalani, ha annunciato di voler querelare Matteo Salvini per alcuni commenti su episodi di cronaca di questi giorni.



"La Regione, che ha dato 70 mila euro a Biancalani per sostenere le sue attivita' - ha detto ancora Ceccardi - ha intenzione di ritirare il finanziamento dopo tutti gli eventi criminali che si svolgono in quella Comunita'? Io credo che non sia un buon messaggio per le tante associazioni, cattoliche e non cattoliche, che fanno attivita', volontariato e cercano di tirare fuori le persone dalla strada".



Per l'europarlamentare leghista "ci sono comunita' di questo tipo che devono essere valorizzate e sostenute anche economicamente. Dare i soldi a fondo perduto a uno che diventa un simbolo piu' mediatico che per il mondo cattolico e per il mondo del volontariato, credo sia proprio un messaggio sbagliato. La Regione dovrebbe quindi richiedere indietro a Biancalani i nostri soldi".