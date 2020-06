Vitalizi, Paniz: "Solo Segretario Senato può impugnare sentenza"

"La facoltà di impugnare la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Contenziosa del Senato spetta solo al Segretario generale del Senato, che ha l'obbligo di valutare i profili giuridici - e non quelli politici - del suo intervento: è indebito e non privo di rilevanza sotto il profilo dell'abuso d'ufficio, a tacere d'altro, il tentativo di esercitare pressioni attraverso il Consiglio di Presidenza del Senato, che ha già deliberato in modo giuridicamente improprio e che ha il dovere di rispettare le competenze altrui". Così, l'avvocato Maurizio Paniz, difensore di molti ex senatori nel contenzioso sul taglio retroattivo dei vitalizi, in una breve nota.