Vitalizi, Speroni: "Non è un privilegio"

Per Francesco Speroni, leghista e ministro delle Riforme del primo governo Berlusconi, l'annullamento dello stop ai vitalizi "è un primo passo favorevole - dice in un'intervista alla Stampa - Ci dà ragione, quando diciamo che non è un privilegio". La stragrande maggioranza delle pensioni in Italia "non corrisponde a quanto è stato versato. Se vogliamo chiamarlo un privilegio, allora dobbiamo dire che questo si annida ovunque. Però se si fa un provvedimento solo contro di noi, si chiama discriminazione" aggiunge.



Con il taglio nel suo vitalizio "ci ho rimesso 25mila euro l'anno. Mi è stato tolto il 40%, perché hanno iniziato a contare dal 1999, quando sono andato a Bruxelles, dove però prendevo l'indennità. Quindi, in realtà, ho goduto del vitalizio solo a partire dal 2014".



Lui ha "28 anni di contributi. La pensione dovrebbe essere commisurata al proprio impegno. E a differenza di molti Cinquestelle, non ho guadagnato di più entrando in politica. Certo, fossi rimasto a fare l'aviatore non avrei avuto tutti questi problemi". Quella del M5S per Speroni è "una strumentalizzazione politica".