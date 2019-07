De Luca ci sfotte, Grimoldi lo percula

"Per il governatore campano De Luca (a proposito è ancora renziano?) all’estero vedono il nostro Governo come un cabaret? Boh, veramente qui il soggetto da cabaret è lui, ogni volta che appare in pubblico fa ridere tutti, e infatti la gente fa fatica a capire chi sia l’originale tra il vero De Luca e il suo imitatore Crozza".



"Poi certo all’estero ridono di meno quando vedono le immagini dei cumuli dei rifiuti sulle strade di Napoli o le formiche che invadono i reparti degli ospedali di Napoli. Il vero Governo da cabaret purtroppo è quello della Campania, purtroppo per i cittadini campani che meriterebbero meno risate e un’amministrazione più capace". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.