Moody's premia la Lombardia: "Virtuosa"

"Complimenti alla giunta regionale di Attilio Fontana, all’assessore al Bilancio, Davide Caparini, e a tutti gli assessori, per l’ottimo lavoro amministrativo svolto, un lavoro che ha consentito alla Regione Lombardia di ottenere l’assegnazione da parte della prestigiosa agenzia Moody's del rating Baa2 con outlook stabile per la Regione Lombardia, ratingsuperiore a quello dello Stato centrale". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.



Che aggiunge: "Non avevamo dubbi. Del resto appena due settimane fa la relazione della sezione lombarda della Corte dei Conti, presentata nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio 2018, aveva evidenziato gli ottimi risultati ottenuti sui numeri economici-finanziari dalla giunta regionale".



E conclude: "L’agenzia Moody’s nell’attribuzione del rating ha evidenziato “la robusta liquidità, il basso

profilo di debito, il sistema sanitario in equilibrio e l’economia forte” attribuendo alla Regione Lombardia un livello di affidabilità, superiore a quella dello Stato italiano. Una promozione a pieni voti per una Regione che vanta un’eccellenza e una virtuosità uniche a livello italiano ed europeo!".