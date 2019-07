F1: per Mick Schumacher tre giri a Hockenheim con la Ferrari del padre

Mick Schumacher ha completato tre giri di pista, prima delle prove ufficiali del Gp di Germania, in un'emozionante esibizione alla guida della Ferrari con cui suo padre Michael vinse il mondiale del 2004. Il ventenne figlio del sette volte campione del mondo ha detto che l'attesa dell'uscita dalla corsia box gli è sembrata una "tortura".



Pilota in Formula 2, campione europeo in carica nella categoria, Mick indossava un casco-tributo alla carriera del padre e guidato l'auto che ha portato Schumi alla vittoria per 13 volte e al titolo del 2004. "Volevo soltanto uscire, soltanto guidare", ha detto Mick. "Ovviamente, dover aspettare, anche davanti all'uscita della corsia, è stato simile a una tortura. Ma ovviamente non ho mai perso il sorriso. E' sempre stato sulla mia faccia, anche quando stavo rientrando sorridevo. E' stato davvero bello".