Immigrati, sta arrivando un altro bastimento carico di...

Questa volta sono 135 e sono fermi a qualche miglio fuori dal porto di Catania, sulla nave della Guardia costiera Gregoretti. Attendono istruzioni dal Viminale sul porto di sbarco. Ma il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato chiaro: "Nessuno sbarcherà se da parte della Commissione europea non ci sarà una presa in carico di tutte le persone salvate". Per il momento Bruxelles tace...