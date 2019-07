Pakistan, doppio attacco all'esercito: strage di militari

Almeno 10 soldati pakistani sono morti in due attacchi compiuti contro militari nel paese. La prima azione è stata condotta nel Waziristan del Nord, al confine con l'Afghanistan, e ha provocato la morte di 6 soldati caduti in un'imboscata di "gruppi terroristici", come reso noto dalle forze armate. Altri 4 militari sono deceduti in un attacco nell'area di Turbat, nella provincia del Balochistan. L'azione è stata rivendicata dai talebani.