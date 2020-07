Pirellone, Fontana parla e smonta le accuse. Ed è un boato di applausi e consensi

Ha smontato ogni addebito, ogni accusa, ogni fake propagandato dai giornali, il governatore lombardo presente oggi in Aula al Pirellone per la quattro giorni di seduta di bilancio. E lo ha fatto ripercorrendo tutti i drammatici momenti dell'arrivo in Lombardia della pandemia, ricordando la ricerca disperata di camici, disinfettanti e mascherine, snocciolando i dati sul contagio, precisando quali e quante aziende si sono rese disponibili per offrire i camici a Regione Lombardia (non solo quella del cognato), cinque, tutte pagate. Pur di salvare i medici che a loro volta salvavano vite.



E soprattutto Fontana ha sottolineato come il tempestivo intervento della Regione ha circoscritto il contagio che andava diffondendosi, ha raccontato di come i presidi sanitari siano stati forniti anche ad Rsa e cliniche private, pur essendo questo un compito dello Stato, che era assente. Ha ricordato le accuse di razzismo della Sinistra quando, primo fra tutti, diceva di controllare i cinesi in Italia, ha sottolineato come la guardia non sia ancora abbassata in previsione di un'eventuale ritorno del virus in settembre e di come gli ospedali da campo rimarranno funzionanti.



Calmo, pacato, signore come sempre ma tutto d'un pezzo, Fontana, in un'ora di discorso, ha risposto ad ogni critica e ad ogni attacco, e lo ha fatto con argomenti solidi e cognizione di causa. Tant'è che alla fine in Aula non c'è stato il previsto teatrino pd-pentasellato. In compenso, mentre tutta la maggioranza sommergeva il Governatore di applausi, il Gruppo Lega si è alzato in piedi sventolando la bandiera di Regione Lombardia in segno di solidarietà ad un grande governatore.