Pirellone, Fontana straccia le opposizioni e incassa il plauso di Grimoldi

"Applaudo all’intervento tenuto questa mattina in Consiglio Regionale dal governatore Attilio Fontana, che andando a riferire in Aula ha dimostrato rispetto per le opposizioni, come purtroppo non avviene a livello nazionale. Ho apprezzato l’energia e la determinazione di Fontana nel ribadire quanto di buono fatto in due anni e mezzo di sua presidenza dall’amministrazione regionale lombarda, la sua voglia di andare avanti nonostante gli attacchi che sta subendo e il richiamo alla necessità e all’urgenza di attuare l’autonomia differenziata per una Regione come la Lombardia che rappresenta un’eccellenza, in ogni settore, eccellenza certificata nelle ultime settimane sia dal parere elogiativo della Corte dei Conti sui bilanci lombardi sia dall’agenzia di rating Moody’s che ha confermato all’Italia un rating superiore a quello dello Stato Italiano. Per cui mi associo alla chiosa del governatore Fontana nell’affermare: "Ribadisco qui la necessità dell'autonomia. Abbiamo i conti a posto, lasciateci usare i soldi". Sono totalmente d’accordo". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.