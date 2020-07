Coronavirus, la Finlandia blocca i turisti

I viaggiatori che faranno ingresso in Finlandia da Austria, Slovenia e Svizzera dovranno sottoporsi ad un periodo di autoisolamento di 14 giorni. Lo hanno stabilito le autorità di Helsinki, a seguito dell'aumento del numero di contagi in quei Paesi. Il criterio stabilito dalle autorità sanitarie per evitare la quarantena prevede che nelle ultime due settimane nei Paesi di provenienza vi sia stato un massimo di 8 nuovi contagi per 100mila abitanti.



In base a questa regola, sono stati inseiti nell'elenco anche Algeria e Australia, mentre le restrizioni sono state prorogate per Repubblica Ceca, Francia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Tra i Paesi per i quali invece non è previsto un periodo di quarantena figurano Germania, Italia, Grecia Olanda e Norvegia.