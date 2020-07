Immigrati, se il ministro non ha le idee chiare...

"Sulle coste italiane continuano gli sbarchi a ripetizione. Non solo Lampedusa, ma anche nuovi approdi in Puglia e gli ultimi arrivi in queste ore dall'Algeria in Sardegna, senza contare che dall'inizio dell'anno sono sbarcati in Italia circa 12mila migranti. Una situazione al collasso sia a livello sanitario che di sicurezza dei nostri confini, con gli hot spot sempre più in sofferenza e i Cara lasciati senza i dovuti presidi di sorveglianza, come dimostrano le recenti fughe da parte degli ospitanti". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.



"Oltre alla palese incapacità del governo nella gestione dei migranti, preoccupa anche il possibile trasferimento in massa dalla Tunisia verso l'Italia. Dirigenti del Viminale - come riportato oggi sulla stampa - evidenziano il 'rischio di un esodo tale da ricordare quello dell'Albania del 1991'. E sul nostro territorio fino al 24 luglio sono già arrivati 3988 tunisini".