Malta soccorre 95 immigrati nel Mediterraneo

I 95 migranti lasciati in difficoltà nel Mediterraneo centrale per oltre 30 ore sono stati soccorsi delle forze maltesi. E' quanto hanno riferito fonti governative al Times of Malta, precisando che i migranti sono ora in viaggio verso l'isola. Oggi l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) aveva denunciato l'assenza di soccorso ai migranti, dopo che l'ong Alarm Phone aveva lanciato ieri mattina l'allarme alle autorità maltesi e italiane. In un tweet, l'Oim ha ricordato che "Stati e capitani delle navi hanno l'obbligo morale e legale di rispondere alle richieste di soccorso in mare".