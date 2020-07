Fontana smonta la Sinistra, che rosica e rosica e rosica...

“Nel suo discorso di oggi in aula il governatore Fontana non solo ha saputo magistralmente smontare le false accuse mossegli contro ma ha tracciato le linee guida per il futuro della legislatura regionale”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega replica al capogruppo del PD, Fabio Pizzul.



“E’ evidente come le opposizioni siano rimaste spiazzate” – aggiunge Anelli, che prosegue: “Il fango gettato sul centrodestra ha avuto come unico risultato quello di una maggioranza ancora più compatta e di un Presidente deciso ad andare avanti nella sua azione di buon governo a beneficio dei cittadini lombardi”.



“Abbiamo un Presidente indagato perché voleva fare una donazione, meriterebbe invece un encomio – afferma Anelli - considerato poi che in questa vicenda la Regione ha ottenuto decine di migliaia di camici senza spendere nemmeno un euro”. “Del resto sono più che sufficienti le cifre di bilancio a testimoniare l’ottima gestione della Giunta Fontana. Un bilancio solido che ha consentito di investire 3 miliardi euro in un piano Marshall che, attraverso il finanziamento di centinaia di opere pubbliche, sta facendo ripartire la Lombardia, in un quadro generale caratterizzato dall’immobilità dello Stato centrale. Uno degli obiettivi delle opposizioni è proprio questo: mascherare le proprie incapacità di governo e oscurare quanto di positivo sta realizzando Regione Lombardia”.