Regione Lombardia in aiuto del tessile

Incontro molto positivo questo pomeriggio a Palazzo Pirelli, Regione Lombardia, tra le realtà territoriali del Distretto della Calza, che hanno chiesto un incontro urgente, e le rappresentanze istituzionali.Prontamente invitati ad un Tavolo di lavoro dal consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, che si è attivata celermente, le varie parti in causa hanno risposto con sollecitudine all'input, dando vita ad una riunione molto partecipata.



L'incontro di oggi è frutto di una serie di tappe e di confronto iniziate nell’autunno scorso quando il sindaco di Castel Goffredo, rispondendo all’esigenza delle realtà associazionistiche del settore, ADICI e SCS, ha radunato i sindaci dei comuni limitrofi che presentano aziende tessili in crisi; si è così istituito un Distretto che ambisce a fronteggiare la situazione di difficoltà, coinvolgendo il CERSI per uno studio sul rilancio del settore e Credito Padano, che si era fatto carico del problema nel periodo pre-covid. Unanimi i presenti nell’affermare la necessità di forte coesione dell’intero settore; la richiesta che emerge in maniera preponderante è la necessità di un coinvolgimento attivo del Governo centrale.



Attorno alla problematica si stanno muovendo diverse figure e realtà, intenzionate ad attivarsi celermente per una rapida soluzione del problema, dal sindaco di Castel Goffredo, Achille Prignaca, ad ADICI e SCS, dagli assessori regionali Mattinzoli e Rizzoli ai consiglieri del Carroccio al Pirellone Cappellari, Ceruti e Senna, dagli onorevoli Baroni (FI) e Dara (Lega), come espressione del territorio, a Credito Padano, sino a CERSI, il Centro di ricerca per lo sviluppo imprenditoriale dell’Università Cattolica, tutti oggi presenti all’incontro. Obiettivo comune, percorrere tutte le vie possibili per risolve la crisi del Distretto della Calza che colpisce 5.000 lavoratori solo nel Mantovano.