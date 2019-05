Europee, la variabile Tav: Salvini vola con le preferenze in Piemonte

Nel Piemonte dove la questione Tav ha diviso il governo gialloverde il messaggio degli elettori, quando mancano pochissime sezioni al completamento dello scrutinio delle Europee (4.749 sezioni su 4.807), è chiarissimo: Matteo Salvini è il signore delle preferenze con 45.840 voti contro gli appena 1.415 della candidata Cinquestelle Tiziana Beghin.





La Lega è il primo partito della Regione con il 36,9% dei consensi - oltre 822 mila voti - il Pd è al secondo posto con il 24%, il Movimento cinque stelle appena terzo e con enorme distacco con il 13,4%. Forza Italia quarta con il 9%. Sulle preferenze non c'è storia, vince Salvini, seguito da Giuliano Pisapia con 15.389 voti di lista. Da notare, però, come le preferenze per Silvio Berlusconi, 14.744, siano in proporzione di gran lunga superiori al risultato di Forza Italia.





In particolare, a Torino, città governata dai Cinquestelle, contrari alla Tav, con la sindaca Chiara Appendino, Matteo Salvini, che si è sempre detto a favore dell'opera, ottiene 22.732 preferenze contro le 11.278 di Giuliano Pisapia e le 780 di Tiziana Beghin (M5s). Berlusconi ne incassa 8.197. Vincono, comunque, i candidati favorevoli all'opera.