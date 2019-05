Salvini: "Onda nera? parole fuori dal mondo"

"Chi parla di 'onda nera', di estremisti o nazionalisti" pronuncia "parole fuori dal mondo: come se un terzo degli italiani che hanno votato ieri fossero stati contagiati da un virus di cattivismo. Non è così e mi auguro che l'equilibrio coinvolga tutti". Lo ha detto a La7 il leader della Lega Matteo Salvini commentando il risultato delle europee.



"Spero che tutti abbassino i toni e non vedo l'ora dell'insediamento del nuovo Parlamento ci stiamo già preparando", ha aggiunto.