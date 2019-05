Grimoldi: "Autonomia subito"

"Il voto della Lombardia, che ha portato la Lega sopra il 43%, è un messaggio chiaro ad accelerare sull’autonomia regionale. Di Maio parla di farla nell’ambito della coesione nazionale? Nessun problema, è quanto previsto dal testo elaborato dalle Regioni interessate. Stiamo parlando della semplice attuazione di una riforma prevista dalla nostra Costituzione, dunque una riforma nell’ambito dell’attuale carta costituzionale". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.



"Nessuna Regione verrà impoverita di un euro perché le risorse che resteranno alle Regioni sono le stesse che attualmente vengono già stanziate per le singole competenze che verranno decentrate: la vera sfida è proprio questa, risparmiare ulteriormente a parità di servizi erogati, innescando risparmi da reinvestire per migliorare la qualità degli stessi servizi. Per cui basta scuse, basta traccheggiare: gli elettori lombardi con questo voto ci hanno dato un chiaro messaggio, avanti con l’autonomia senza perdere tempo".