Uccise col suv due cuginetti; condannato a 9 anni. Salvini: "cambiare legge e niente sconti"

Rosario Greco, che lo scorso 11 luglio era alla guida del suv che uccise i due cuginetti di Vittoria, nel Ragusano, è stato condannato a 9 anni per il duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psicofisica. Alessio e Simone D'Antonio avevano 11 anni e 12 anni. L'imputato è stato giudicato col rito abbreviato e pertanto ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena. Il procuratore di Ragusa Fabio D'Anna, davanti al gup Ivano Infarinato, aveva chiesto 10 anni di carcere.





La legge va cambiata. Il leader della Lega, Matteo Salvini, centra il nocciolo della questione: "Nove anni di carcere per aver travolto e ucciso due cuginetti di 11 e 12 anni, imbottito di droga e alcol. La sentenza del Tribunale di Ragusa conferma una volta in più la necessità di mettere mano alla riforma del Codice Penale e dell’intera Giustizia: la vita di un bambino - aggiunge Matteo Salvini che poco dopo l'accaduto fece visita alle famiglie - non può valere così poco, bisogna eliminare il rito abbreviato per i reati più gravi e cancellare buone condotte e sconti di pena. Un abbraccio affettuoso alle famiglie dei piccoli Simone e Alessio: non vi dimentichiamo".





Il commento delle due mamme, Toni e Valentina D'Antonio. "Hanno ammazzato i nostri figli per la seconda volta. E' assurdo, chi sale in macchina drogato e ubriaco è un criminale e merita l'ergastolo. Si divertivano a gironzolare per la città in quello stato. Il ministro Bonafede ci aveva promesso che avrebbe cambiato la legge. Deve cambiare la legge, almeno varrà per gli altri, in futuro".