Conte torna a promettere soldi a pioggia. Dallo strozzinaggio Ue

Questi "sono giorni importanti. Il piano di intervento europeo sta assumendo la sua fisionomia definitiva. Oggi la Commissione europea annuncerà la sua proposta di Recovery Plan. L'Italia deve farsi trovare pronta all'appuntamento. Deve programmare la propria ripresa e utilizzare i fondi europei che verranno messi a disposizione varando un piano strategico che ponga le basi di un nuovo patto tra le forze produttive e le forze sociali del nostro Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera.



Conte torna dunque, per l'ennesima volta, a promettere soldi a pioggia a destra e a manca. Peccato che in molti quei soldi, a cominciare dai banalissimi seicento euro, non li abbiano mai visti. Ma tant'è. A far andar la bocca non ci vuol nulla. Il premier continua con i poclami: "Questo è il momento di alzare la testa e volgere il nostro sguardo al futuro. Abbracciando questa prospettiva, con coraggio e visione, trasformeremo questa crisi in opportunità". Ma parlare di "opportunità" per un virus che ha causato migliaia di morti ci sembra veramente fuori luogo e di cattivissimo gusto.