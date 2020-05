Gli USA lasciano l'Afghanistan?

Il ritiro completo delle truppe Usa dall'Afghanistan prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre: è una delle opzioni che nei prossimi giorni il Pentagono è pronto a mettere sul tavolo di Donald Trump, nella consapevolezza che potrebbe essere l'ipotesi preferita del presidente per rafforzare la sua campagna per la Casa Bianca. Lo scrive il New York Times, citando alcuni ufficiali a conoscenza del dossier.



I vertici militari però intendono proporre e sostenere un calendario più lento per il ritiro per non compromettere il piano di pace firmato il 29 febbraio con i talebani e che prevede il rimpatrio delle forze USA entro maggio 2021 se saranno rispettate certe condizioni.