Traffico di droga e bombe, 6 arresti a Latina

La Polizia di Stato di Latina, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Latina e condotte dalla Questura di Latina, sta eseguendo 6 misure di custodia cautelare in carcere per traffico di droga e detenzione di materiale esplodente.



L'indagine sviluppatasi tra i mesi di maggio e giugno dello scorso anno, oltre a ricostruire una fiorente ed importante attività di spaccio a Latina, fa luce su una serie di atti intimidatori che nell'ambito di un vero e proprio regolamento di conti ha determinato la deflagrazione di più vetture in pieno centro città.



Sono in corso perquisizioni da parte di personale della Squadra Mobile, del Commissariato di Cisterna di Latina, con il supporto del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine di Roma oltre che cinofili antidroga e antiesplosivo.