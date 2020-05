Renzi: "Su Atlantia decidiamo con Pd e M5S"

La revoca della concessione ad Autostrade "è follia. Ma siamo al muro contro muro. Se continuiamo così, Autostrade vincerà tra due anni il ricorso, ma nel frattempo fallirà. Le autostrade passeranno in mano straniera e migliaia di lavoratori italiani saranno licenziati. D'altro lato i grillini non mollano. E così perdiamo tutti. Trasformiamo allora questo caos in opportunità». Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in una intervista a Repubblica proponendo l'ingresso di fondi istituzionali italiani in Atlantia lanciando un appello a Pd e M5S: "E' tempo di decidere".



Sull'eventuale ingresso dello Stato in Autostrade, che è controllata da Atlantia "occorre grande prudenza, stiamo parlando di una società quotata", sottolinea l'ex premier. "Certo - continua - un passo indietro dei Benetton e un passo in avanti dei fondi istituzionali italiani potrebbero essere la svolta. Ma dovrebbe avvenire su Atlantia, non su Autostrade. Cioè sul grande progetto, non solo sulla controllata". Per Renzi "va cancellato quell'articolo del Milleproroghe che impedisce alla società, qualunque sia la proprietà, di finanziarsi sul mercato. È una condanna a morte. E il conto lo pagano i lavoratori, non i Benetton".



Nell'intervista Renzi sollecita anche un intervento sul digitale: "Il lockdown - rileva - purtroppo ha mostrato quanto siano decisive le infrastrutture materiali e digitali. Sono due anni che discutiamo di proposte irrealizzabili e intanto sprechiamo tempo coi cantieri fermi".