Open Arms, Salvini: "Ho difeso la legalità"

"E' una grande soddisfazione morale, ma ancora rischio". Lo dice, intervistato da Libero, il leader della Lega Matteo Salvini a proposito del no espresso dalla Giunta delle immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms. "Non sogno di passare il mio tempo tra Pm e avvocati", osserva, "e solo per aver fatto il mio dovere senza ammazzare nessuno, invece ora finiti i blocchi contiamo tanti morti. E il criminale sarei io?".



"Penso", afferma, "che i senatori abbiano pensato agli atti, che sono chiari. Parliamo di una Ong spagnola che ha raccolto immigrati in acque libiche e maltesi e che ha avuto non uno ma ben due porti spagnoli a disposizione. E, nonostante ciò ha deciso illegalmente di venire in Italia". "Quindi", sottolinea Salvini, "il mio no allo sbarco era per difendere la legge e la sovranità italiana".