Zaia: "Bisogna aiutare il popolo italiano, basta con l'accoglienza dei clandestini"

In seguito ad un'analisi svolta dalla Confartigianato di Mestre, ove si evidenzia il fatto che siano ben diciotto i milioni di italiani a rischio di povertà, Luca Zaia commenta duramente il modus operandi in merito alla gestione dei presunti profughi degli ultimi governi di sinistra: "Non è accettabile che uno Stato stenda i tappeti rossi per far favorire l'entrata di migranti economici che profughi non sono".



"I veri rifugiati nella terra in cui sono nati sono gli italiani - continua il Governatore del Veneto - e viene evidenziata un'Italia sempre più povera e un popolo italiano pesantemente tartassato dalle tasse e nel contempo privato di adeguati servizi e interventi sociali".



"Otto su dieci immigrati che entrano in casa nostra non sono persone che scappano dalle guerre ma vengono mantenuti con risorse prelevate da una fiscalità efferata applicata brutalmente alle nostre famiglie ed imprese. Adesso basta sacrificare la vita degli italiani, speriamo che la nuova compagine governativa finalmente decida di cambiare questa inaccettabile situazione", conclude l'esponente leghista.