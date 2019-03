Chi è Thierry Baudet, l’artefice della clamorosa vittoria dei populisti olandesi?

La coalizione centrista al governo da 9 anni nei Paesi Bassi, composta dai liberali del premier Mark Rutte (Vvd), dal partito Chiamata Democristiana (Cda), dai Democratici 66 e dall’Unione Cristiana, sta perdendo i pezzi. A due mesi esatti dalle elezioni europee, infatti, non ha più la maggioranza in Senato avendo subito una sconfitta senza precedenti alle elezioni regionali di mercoledì scorso. Tutto ciò apre quindi a un’ulteriore vittoria alle urne il prossimo 26 maggio da parte del fronte euroscettico e sovranista.





L’esito delle elezioni olandesi, in effetti, ha avuto un esito sensazionale per l’affermazione del nuovo partito Forum per la Democrazia (FdV), guidato dal giovane leader Thierry Baudet. A soli 36 anni, il fondatore nel 2016 dell’FdV, ha sopravanzato il più noto e consolidato Partito della Libertà di Geert Wilders, portando a casa ben 13 seggi nella “Camera alta”. Sicuramente l’affermazione del Forum sovranista deve molto all’impressione suscitata dall'attentato terroristico nel tram di Utrecht che, a soli 4 giorni dalla chiamata alle urne, ha provocato con tre morti e un’impennata anti-Ue e anti-immigrazione nell’opinione pubblica. Va detto, però, che l’ascesa di Baudet è progressiva e continua negli ultimi due anni. Quali le sue carte vincenti?





Innanzitutto il profilo istituzionale. Nato nel 1983 a Heemstede, Baudet, infatti, il giovane leader si è laureato in Storia all’Università di Amsterdam e, dopo qualche anno, ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto a Leiden, che è il più antico e prestigioso ateneo dei Paesi Bassi. Giornalista e scrittore brillante, è tra l’altro editorialista del quotidiano Nrc Handelsbald, fondato nel 1970 e che ha raggiunto l'encomiabile tiratura di oltre 200mila copie.

Uno secondo “cavallo di battaglia” che differenzia e rende originale l’FdV rispetto allo “standard” degli altri partiti e movimenti populisti europei, è l’eco-scetticismo. Baudet, infatti, sulla base di non pochi studi scientifici, nega l’esistenza del cambiamento climatico globale e, di conseguenza, si batte contro i progetti, discorsi e connessi ingenti finanziamenti che, in materia, il Governo Rutte propala. Tali risorse, obietta Baudet, avrebbero ben più frutto se impiegati in difesa del potere d'acquisto dei cittadini olandesi, che è in progressivo calo e logoramento fin dal principio della crisi economico-finanziaria mondiale del 2007-2008.





“Il Governo Rutte vuole spendere centinaia di miliardi per questioni assurde che non hanno nessun effetto sul clima. Ma stanno seriamente mettendo a repentaglio il nostro potere d'acquisto”, ha denunciato ad esempio sul suo profilo facebook durante quest'ultima campagna elettorale.





Terzo fattore di crescita del partito di Baudet è il successo della sua battaglia contro l’immigrazionismo. Una battaglia che risulta tanto più credibile per essere sostenuta da un uomo, come Baudet, che proviene da una famiglia di origini francesi, indiane e indonesiane. Il leader FdV si è espresso numerose volte contro il progetto di “sostituzione etnica”, sostenendo che l’origine di tale fenomeno sia principalmente nell’eurocrazia di Bruxelles e nell’ideologia multiculturalista che da decenni sta veicolando a livello globale. Le accuse contro il Governo Rutte di “non fare nulla per contrastare l'immigrazione incontrollata” e di tenere i confini nazionali “completamente spalancati”, vanno di pari posso quindi all’istanza di stanziare “più soldi per la sicurezza, l'istruzione e il welfare” degli olandesi (post del 19 marzo 2019).





Quarto “cavallo di battaglia” dell’FdV è la promozione di un grande referendum popolare vincolante per decidere sulla Nexit, ovvero sulla possibile fuoriuscita dei Paesi Bassi dall’Ue (“Netherlands exit”, formula coniata in riferimento alla Brexit).





Baudet, infine, sta cercando di rilanciare politiche e programmi che rafforzano l’identità popolare e la capacità di governo dello Stato nazionale. Il tutto in nome del “Dutch First”, che vorrebbe riaffermare a tutti i livelli, da quello economico a quello culturale e civile.

Secondo gli analisti, la crescente popolarità del nuovo ed emergente movimento sovranista olandese si deve anche all’innovativa strategia di comunicazione che sfrutta intelligentemente i social network ma, al tempo stesso, utilizza un linguaggio e contenuti dirompenti e politicamente scorretti, che assomigliano a quelli che hanno condotto Donald Trump alla Casa Bianca.





L’affermazione elettorale di mercoledì scorso e le posizioni anti-establishment ed euroscettiche che negli ultimi giorni Baudet non ha rinnegato (ne ha anche contro il femminismo e l’ideologia della parità di genere), gli hanno guadagnato ieri minacce di morte, addirittura in piazza. Nella manifestazione “anti-populista” che ha riunito alcune centinaia di persone nella capitale Amsterdam, infatti, è stato innalzato uno striscione che invitava a “sparare” a Thierry Baudet (cfr. Demonstranten roepen op om Thierry Baudet dood te schieten, in “WNL”, 24 maart 2019). Niente di nuovo, purtroppo, perchè l’intolleranza degli intolleranti continua a dare i suoi frutti…