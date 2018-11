SALVIAMO LE NOSTRE CULTURE E I NOSTRI POPOLI

NO AL GLOBAL COMPACT. Quasi in silenzio, sta passando questa nuova follia mondialista. L'emigrazione e l'accoglienza, rispettivamente come diritto e dovere. In modo indiscriminato. Siamo giunti al punto che se ne bisbiglia appena, per non farsi sentire. NO! C'è bisogno di un grido forte e chiaro, di una risposta secca e precisa, qualsiasi sia il governo in carica. Non possiamo continuare a svenderci, a distruggerci. Ministro Matteo Salvini, lei è davvero contrario a questa nuova follia? Lo dica a Moavero che sembra intenzionato a firmare (non certo in nome degli italiani). Il M5S è d'accordo? Non lo è? Bisogna che facciate chiarezza, e subito. Se continua a valere il motto PRIMA GLI ITALIANI, questo scellerato progetto anti nazionale e contrario alla nostra storia, non deve passare. I confini sono sacri, e bagnati dal sangue degli eroi del passato. Non commettiamo un crimine! No al Global Compact. Così come Stati Uniti, Austria, Ungheria, Australia, Polonia e adesso la Svizzera, hanno detto NO, diciamolo anche noi. Contiamo sulla sua determinazione in tal senso. Grazie.