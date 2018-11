I “gilet jaunes” scendono di nuovo in piazza sabato prossimo

Possiamo dire che ci sia solo il rincaro dei carburanti per autotrasporto alla base di quanto sta accadendo in Francia in questi giorni? Siamo sinceri, non ci crede nessuno... Scontri e lacrimogeni sugli Champs-Élysées e nelle strade adiacenti dalla tarda mattinata. La polizia, in assetto antisommossa, che ferma con manganelli diversi gruppi di manifestanti che tentano di accedere alla Concorde e alla zona dell'Eliseo nonostante i divieti. Questo e altro raccontano le cronache di queste ultime ore... Una quarantina di gilet gialli, col volto coperto da passamontagna o caschi, hanno persino fatto irruzione nella casa di famiglia, vicino a Tolosa, di Mireille Robert, deputata del partito di Macron La République en Marche. In totale, il bilancio dell'ultima settimana di manifestazioni è di due morti e 620 feriti, compresi poliziotti. A fronte della reazione ferma delle forze dell'ordine è normale che ci sia una diminuzione del numero dei manifestanti. È logico. Quello che c'è piuttosto da rilevare è che, nonostante i morti e i feriti, ancora si continui iperterriti a manifestare, con la prossima grande mobilitazione convocata per questo sabato.





In piazza non c'è sicuramente - come dicevamo - solo la questione del caro carburante. In discussione c'è un modello di Europa, un modello di Stato. “Ça se discute de la démocratie”, qui in questione c’è la democrazia. Vero!





Del resto ci sono parti enormi della società europea che non trovano più spazio di espressione e, le loro istanze, non sono rappresentate da nessuno. Ci sono interessi personali e di settore costantemente sacrificate sull'altare dei portatori di interessi economico-finanziari. Cogliere quanto è scritto sui giornali, quanto sostiene l'UE, quanto dice la Banca d’Italia e la BCE, vuol dire avere ben chiaro che chi detiene il potere della finanza è portatore di un interesse “qualificato” rispetto agli altri. E più sono alti gli interessi economici rappresentati più ha rilevanza la voce di colui o coloro che se ne fanno portatori. Si tratta di una visione diversa del concetto di democrazia. Non è un caso che qualche voce in questi giorni abbia persino iniziato a porre in discussione il suffragio universale. Ovviamente in funzione anti-sovranista. Perfino un giudice emerito della Corte costituzionale come Sabino Cassese ha messo per iscritto che le elezioni non garantiscono la democrazia perché, a suo dire, “nel corpo elettorale stesso c’è ignoranza e orgoglio dell’ignoranza; ci si chiede se, fermo il suffragio universale, debba essere universale anche l’accesso”. Complimenti!





Contro la democrazia rappresentativa si pone quindi la millenaria tentazione elitista degli “ottimati”, degli auto-definentesi migliori. Al punto 10 dei 14 con i quali Umberto Eco condensava (in un articolo uscito sulla “New York Review of Books”, il 22 giugno 1995) i caratteri essenziali di un'idea di fascismo, si faceva esplicito riferimento all'elitismo, quale aspetto tipico di ogni ideologia reazionaria, in quanto fondamentalmente “aristocratico”. Ecco: oggi possiamo vedere bene chi incarna – secondo Eco – l'idea fascista. Ogni qual volta un politico (ma anche un magistrato, ad esempio...) getta dubbi sulla legittimità del parlamento perché non rappresenta più la “voce del popolo” o pone in discussione il fatto che la sovranità non promani dal popolo, possiamo sentire l’odore di questo tipo di fascismo.