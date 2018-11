Dl Sicurezza, Salvini: "Ora rivisitare tutte le norme su immigrazione". E la Sinistra impazzisce

"La mia ambizione è lavorare nei prossimi mesi per una completa rivisitazione di tutte le norme che riguardano l'immigrazione. Da domani, intanto, ci sono più strumenti per prefetti, questori e forze dell'ordine per combattere l'illegalità, italiana o straniera che sia". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a Montecitorio.



Il dl Sicurezza, ha sostenuto, "è un primo grande passo per un'Italia più sicura e accogliente con chi merita accoglienza ma giusta, per non dire rigorosa, con chi non scappa dalla guerra ma la guerra spesso e volentieri ce la porta nei nostri quartieri". E, ha concluso, "avranno pieni diritti i rifugiati veri che da domani avranno accesso allo Sprar".



L’annuncio della fiducia è stato accolto da un applauso di Lega e M5s, mentre ha fatto letteralmente schizzare il Pd, dai cui banchi si è alzato il grido “vergogna, vergogna”. E dai banchi dei cosiddetti "democratici" si sono levati strilli, urla e insulti.