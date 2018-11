Immigrati, Salvini: "Assolutamente contrario al global compact"

"Sono assolutamente contrario al global compact. Ne discuteremo con gli alleati dei 5 Stelle però non vedo perché delegare ad organismi sovranazionali scelte che spettano ai singoli Paesi, non vedo perché devo mettere sullo stesso piano i migranti cosiddetti economici e i rifugiati politici. Come diceva Papa Benedetto, prima del diritto ad emigrare esiste il diritto a rimanere nel proprio Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.





"Ci confronteremo con gli amici dei M5S e se non ci sarà un accordo penso che in democrazia l'unico organo che si deve esprimere è il Parlamento perché siamo una Repubblica parlamentare", ha aggiunto Salvini.