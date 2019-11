Trump: "Mai mandato Giuliani in Ucraina, non ha agito per me"

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha preso le distanze dal suo avvocato personale, Rudy Giuliani. L'ex sindaco di New York, secondo quanto emerso durante le audizioni alla Camera per il possibile impeachment di Trump, avrebbe condotto una diplomazia 'ombra' in Ucraina, per conto del presidente, per convincere Kiev a indagare sull'ex vicepresidente Joe Biden.



Durante un'intervista al programma online di Bill O'Reilly, il conduttore gli ha chiesto cosa Giuliani "stesse facendo a suo nome". "Beh, devi chiederlo a Rudy, io non lo so. So che stava andando in Ucraina e credo che poi abbia cancellato il viaggio. Ma sai, Rudy ha altri clienti, oltre a me. Io sono una persona" ha risposto Trump.